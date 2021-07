Le prime parole di Brahim Diaz dopo l’acquisto dal Real Madrid

Il nuovo numero 10 rossonero Brahim Diaz ha concesso un’intervista a Milan TV dopo l’ufficialità del suo ritorno. Ecco un estratto delle sue parole:

“Sono molto felice di essere nuovamente qui, in questo grande club. Sono contentissimo per tutto quello che abbiamo fatto lo scorso anno , ma ora inizia una nuova stagione in cui daremo il massimo. Questi colori meritano che io dia il 100% ed è quello che farò”.

Sul numero 10: “Il 10 è un numero unico nella storia del Milan. So che è pesante e richiede grandi responsabilità per il valore che ha per il Milan e per i suoi colori.”

Su Pioli: “L’unione del nostro gruppo è tutto merito di mister Pioli così come tutto ciò che abbiamo ottenuto. È riuscito a costruire un gruppo molto buoni con giocatori di esperienza e giocatori giovani che vogliono crescere insieme. Grazie a lui abbiamo imparato tanto. Ora dobbiamo crescere ancora seguendo il mister.”