Leao snobba l’Everton, ma spunta l’alternativa

Il Milan sta pian piano sfoltendo la rosa, per poi inserire profili di rilievo per lottare e dare il massimo per le tre competizioni che dovrà affrontare. Dopo la cessione di Calhanoglu, la società rossonera starebbe pensando anche di cedere in prestito Rafael Leao, per fargli avere più minutaggio sperando di ritrovare poi un giocatore più maturo e pronto. Il portoghese piace a diversi club all’estero.

La sua cessione, al momento, non è una priorità, ma le prime offerte sono pervenute e potrebbero far cambiare idea ai dirigenti del Diavolo. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, Leao avrebbe rifiutato l’Everton come possibile destinazione. La soluzione Toffees non convince quindi l’ex Lille che preferirebbe un palcoscenico più importante.

In questi giorni però, non si è fatta viva solo la squadra di Rafa Benitez, infatti anche il Borussia Dortmund ha messo gli occhi sul classe ’97. I gialloneri, a differenza dell’Everton, avrebbero il gradimento di Leao, ma al momento non hanno presentato alcuna offerta ufficiale. Il Milan al momento lo valuta 30 milioni di euro, e se non ci saranno stravolgimenti di mercato, il giovane si aggregherà al ritiro del Milan dall’8 luglio.