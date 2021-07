L’obiettivo del Milan preferisce la Premier League

Settimana chiave per Philippe Coutinho. Secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, infatti, il giocatore del Barcellona, sul quale il Milan ha messo gli occhi da ormai diverse settimane, è atteso nella città catalana per effettuare le visite mediche di rito prima dell’inizio della nuova stagione.

Il suo futuro, tuttavia, resta più che mai incerto e, quasi sicuramente, sarà lontano dalla Spagna.

L’agente del giocatore è al lavoro per trovare una nuova sistemazione al suo assistito, con la Premier League che sembra essere la destinazione più gradita dal brasiliano.

La pista Milan, però, non è da escludere, sebbene la trattativa non sia delle più semplici, non tanto per il prezzo del cartellino, ormai non più proibitivo, quanto per l’ingaggio.