Marchetti: “Ci sono novità sul fronte Tonali”

L’esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione di mercato relativa a Sandro Tonali. Queste le sue parole:

“Tonali verrà riscattato: è stato fatto un ulteriore passo in avanti ieri per un ulteriore sconto sul prezzo del cartellino del giocatore. Tutte le parte hanno fatto un passo in avanti nei confronti delle altre, compreso Tonali che ha capito che deve rinunciare a qualcosina”.

Il giocatore, infatti è disposto a ridursi l’ingaggio pur di giocare con il Milan. La trattativa va verso la conclusione.

Secondo il Corriere dello Sport, i rossoneri pagheranno al Brescia 10 milioni di euro più il cartellino di Olzer, oltre ai 10 versati la scorsa stagione.