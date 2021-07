In Portogallo sono ormai certi del passaggio di Soualiho Meite al Benfica. L’ex centrocampista del Torino, che da gennaio ha vestito la maglia rossonera, lascerà l’Italia per approdare in Portogallo per una cifra che si aggira intorno ai 7 milioni di euro, cifra che di certo farà comodo ai granata.

Meite firmerà un contratto che lo legherà al Benfica fino al 2026.

La notizia è stata riportata da SportMediaset.