Il Milan ha preso la decisione su Pobega: ecco cosa succederà

Dopo l’ottima stagione allo Spezia in prestito – condita da 6 gol in Serie A – per Tommaso Pobega l’8 luglio è iniziato un nuovo capitolo al Milan. Il centrocampista è tornato “a casa” con un curriculum aggiornato e con la voglia di dimostrare che può indossare la maglia rossonera il prossimo anno.

Stando a quanto riferisce Calciomercato.com, queste prime due settimane di ritiro avrebbero già avuto un peso molto importante sulle scelte future della dirigenza di via Aldo Rossi. L’idea iniziale era quella di venderlo per registrare una plusvalenza a bilancio, con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini fortemente stuzzicata da un possibile “Pessina bis“.

Ora però qualcosa è cambiato, e il futuro del giovane centrocampista potrebbe essere ancora al Milan. Oppure in prestito un’altra stagione, alla Fiorentina di Vincenzo Italiano (con cui ha lavorato la stagione passata). Molto più difficile invece una cessione a titolo definitivo.