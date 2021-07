Milan su Kvaratskhelia, è arrivata la novità a sorpresa!

Già da qualche ora, si parla con insistenza di un possibile interesse del Milan per Kvaratskhelia del Rubin Kazan. Il talentuoso esterno della Georgia ha attirato l’interesse di diversi club europei, per via del suo talento e della sua giovane età.

Tutte caratteristiche in linea proprio con la strategia della dirigenza rossonera. C’è però una novità a sorpresa lanciata da Sky Sport: ad oggi, non c’è nessuna trattativa per lui. Pochi i margini di manovra, con altri obiettivi più concreti per la fascia.

Sempre stando a quanto riferisce Sky Sport, al momento la squadra in vantaggio per l’esterno del Rubin Kazan è il Tottenham di Espirito Santo. La richiesta del club russo è di 18 milioni di euro.