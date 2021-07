Montella: “Grande Milan l’anno scorso, ora dovrà confermarsi”

Arrivano parole al miele per il Diavolo dall’ex tecnico rossonero Vincenzo Montella che ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha lasciato delle dichiarazioni in merito alla scorsa stagione, culminata dal ritorno in Champions League, e a quella che verrà.

Le sue parole: “L’anno scorso sono stati grandiosi. Maldini da dirigente ha dimostrato di conoscere il calcio e i calciatori giovani. Il prossimo anno dovranno confermarsi: Ibra è intramontabile e Giroud aggiunge fisicità ed esperienza internazionale. Anche se, a parte situazioni eccezionali, credo che sarà difficile vederli insieme”.