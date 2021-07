Nome a sorpresa per il Milan: avviati i contatti per Tadic

Aumentano i candidati ad un posto nella trequarti rossonera che dopo l’addio di Çalhanoğlu, ha bisogno di un giocatore con determinate caratteristiche e con qualità importanti. Negli ultimi giorni sono circolati innumerevoli nomi intorno all’orbita Milan, da Ziyech a Zaccagni, passando per la suggestione James Rodriguez. Nelle ultissime ore nella lista di Maldini e Massara è sbucato un nome a dir poco sorprendente.

CONTATTI PER TADIC

Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la dirigenza rossonera ha avviato i contatti con l’Ajax per il fantasista serbo. Classe ’88 con scadenza di contratto nel 2023, è un giocatore duttile per diversi ruoli offensivi. Nei “lancieri” infatti è stato lanciato come “falso nueve”, a destra e a sinistra, e come trequartista. Un vero e proprio jolly per il pacchetto offensivo di Stefano Pioli.