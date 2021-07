Nuova formula per il ritorno di Diaz: prestito secco per avere benefici fiscali

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è ormai certo il ritorno di Brahim Diaz a Milanello per un altro anno.

La novità importante riguarda la formula, il Milan infatti prenderà il calciatore spagnolo in prestito secco per un altro anno, senza diritto di riscatto. In questo modo la società rossonera potrà avere dei vantaggi fiscali, ma il Real Madrid rimarrà il titolare del cartellino di Diaz, facendo sì che l’estate prossima la dirigenza di via Aldo Rossi si debba risedere a tavolino e trattare nuovamente con i ‘blancos’.