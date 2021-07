Obiettivo concreto per la trequarti rossonera: costa 5/6 milioni di euro

Tra i nomi accostati al Milan nelle settimane passate, c’è anche quello di Josip Ilicic dell’Atalanta. Profilo di esperienza e sicuro affidamento, potrebbe essere affiancato a Brahim Diaz nel ruolo di trequartista il prossimo anno.

Nonostante nelle ultime settimane la pista si sia apparentemente raffreddata, potrebbe esserci un ritorno di fiamma nel corso della finestra di mercato. Come riferisce Calciomercato.com, infatti, a breve torneranno tutti i nazionali a Zingonia per il ritiro atalantino.

Gian Piero Gasperini dovrà così sciogliere ogni dubbio, chiarendo le gerarchie in attacco. In caso di poco spazio, lo sloveno potrebbe spingere per una cessione. La richiesta dell’Atalanta è di almeno 5/6 milioni di euro.