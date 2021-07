Offerta del PSG per il difensore del Milan

Il Milan, oltre ad acquistare, deve anche trattenere i propri gioielli sul mercato. Secondo quanto riporta in prima pagina Tuttosport, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a spendere un’altra cifra folle per far suo Theo Hernandez.

I parigini avrebbero presentato un’offerta di 40 milioni di euro alla società rossonera per il cartellino del terzino spagnolo. Tentativo che, però, è stato rispedito al mittente dal club di via Aldo Rossi.

Un Milan, dunque, restio a cedere le sue punte di diamante, decisive nella scorsa stagione per riportare il Diavolo a giocare in Champions League.

Non è da escludere, però, un rilancio da parte dei francesi, che sembrano avere a disposizione una liquidità pressocchè illimitata.