Offerto al Milan un giocatore del Barcellona con un trascorso in Serie A

Mundo deportivo dice che uno dei calciatori messi nella lista trasferimenti estiva del Barcellona col fine di abbassare il proprio salary cap sia Philippe Coutinho. Sennonché la sua condizione fisica attenua l’attrattiva di squadre che possono acquistarlo; e la dirigenza del Barça riflette se la cosa migliore da fare, per com’è la situazione, non sia un prestito.

In base a quanto ha riportato Tuttosport, il suo agente Kia Joorabchian avrebbe offerto Coutinho a numerosi club che partecipano a competizioni europee; il Milan è uno di questi. La partenza di Hakan Calhanoglu verso l’Inter ha portato alla società di via Aldo Rossi l’esigenza di un sostituto e Coutinho sembrerebbe il profilo adatto.

D’altro canto, il The Sun ha affermato che il desiderio di Coutinho sarebbe quello di tornare a Liverpool, dove il brasiliano ha dato il suo prime, prima di approdare al Camp Nou. Tuttavia, Jurgen Klopp non sarebbe interessato a ritrovare il giocatore nel suo roster. Il Leicester rimane un’altra alternativa futura per il brasiliano.

In attesa di notizie sulla sua possibile destinazione, Coutinho è ancora in vacanza in Brasile con la sua famiglia: continua a lavorare sodo per recuperare dai problemi al ginocchio che lo hanno appesantito in questa stagione.