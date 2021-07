Ore è ufficiale. Un ex Milan ad una big tedesca

L’ufficialità è arrivata da pochi minuti. L’ex Milan André Silva è un nuovo giocatore del Lipsia. La squadra di proprietà del gruppo Red Bull ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante portoghese facendogli firmare un contratto di 5 anni fino al 2026.

Andrè Silva che nella sua esperienza al Milan non ha lasciato il segno con i suoi 2 gol in 25 presenze, si è ripresa la scena in Bundesliga tra le file Eintracht Francoforte con 40 gol in 57 partite. Prestazioni che hanno convinto una big tedesca come il Lipsia ad investire sul talento portoghese.