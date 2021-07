Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato a Il Secolo XIX di Mikkel Damsgaard, gioiellino che si è messo in mostra nell’ultima stagione di Serie A e negli ultimi Europei:

“Non abbiamo ricevuto una telefonata vera quindi non una vera e propria offerta. Un altro aspetto che in Italia si è arrivati a capire è che i calciatori possono andare in scadenza”.