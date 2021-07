Parla Scaroni: “Riapertura stadi? Bisogna fare così”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il presidente del bPaolo Scaroni ha parlato dell’ultimo decreto legge e della riapertura degli stadi.

Dopo l’esperimento di riapertura agli Europei, anche per il prossimo campionato in Italia ci si aspettano passi in avanti. Ecco le sue parole:

“Io dico che vanno riaperti al 100%, come stanno facendo in Inghilterra, in Francia o in Spagna: penso che il green pass sia una garanzia sufficiente per poter accogliere tutti. Se poi, per un criterio di cautela, si sceglie di aprire soltanto al 50%, che come detto io considero largamente insufficiente, almeno deve essere un 50% vero. Sappiamo invece che tenendo conto anche il famoso metro di distanziamento arriviamo forse al 25.

È un discorso che ha già espresso con grande chiarezza il presidente Gravina insieme al presidente Dal Pino. Se non ci venisse concesso nemmeno quello, bisognerà intervenire sul terreno dei ristori. Del resto non si capisce perché non dobbiamo avere diritti che altri hanno.

C’è poi un altro aspetto che mi sta molto a cuore: l’apertura degli stadi è un momento sociale, un momento in cui i giovani si ritrovano, finalmente. Gli stadi non possono essere semivuoti, perché il calcio non è fatto così“.