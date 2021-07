Parole al veleno del giornalista nei confronti di Donnarumma

Gigio Donnarumma, campione d’Europa con la Nazionale, sta per trasferirsi a zero al Paris Saint-Germain ed ha salutato i tifosi con un post sul suo profilo Instragram.

Gesto che non è stato gradito dal noto giornalista sportivo Franco Ordine che, sulle pagine de Il Giornale, lo ha considerato molto ipocrita, ritenendo che dire alla sua ex tifoseria che resterà per sempre tifoso del Milan dopo essersene andato via a zero, non facendo guadagnare nulla alla società, ha il sapore della beffa.

Nella dura critica all’estemo difensore azzurro non manca neanche la frecciatina al procuratore Mino Raiola.

Queste le parole di Ordine nelle specifico: “Anche al ritorno da Wembley ha fornito conferma dell’allergia alle interviste. Dopo aver confesato il proprio stordimento seguito al secondo rigore respinto, ha ripetuto la favoletta: ‘Resterò sempre tifoso del Milan’. Alle orecchie dei suoi ex tifosi, quella frase – adesso che si è trasferito a Parigi, a zero, lasciando il club per il quale è tifoso, a bocca asciutta, dopo essere arrivato da bambino, diventando ragazzo, pagato profumatamente lui e il fratello Antonio – ha il sapore della beffa. È un vero peccato perché non era il caso di rovinare il quadro d’autore di Wembley. A furia di dare ascolto al suo inaffidabile consigliere ha finito col servire un piatto indigesto alla Comunità che gli ha riconosciuto il ruolo decisivo durante l’europeo e le prodezze sui rigori. A Parigi adesso avrà la scusa di non conoscere la lingua: a stare zitto ci guadagnerà di sicuro”.