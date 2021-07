Le prime parole da rossonero di Ballo-Touré: aneddoti e tanta carica

Ballo-Touré ha rilasciato le prime parole da giocatore del Milan a MilanTV. Dagli aneddoti al rapporto con Maignan: ecco le sue parole.

LE PAROLE DI BALLO-TOURÉ

“Non potevo credere al fatto che sarei diventato un giocatore del Milan, ho realizzato solo quando sono arrivato a Milano; sono molto felice di essere un rossonero, è un sogno per me. Theo è un grandissimo giocatore, spero di prendere le sue orme“.

“Ho giocato con Maignan ai tempi del PSG, è come un fratello per me; ha una forza mentale pazzesca: se vuole qualcosa, la ottiene. Mi ha sorpreso la nazionale: tutti dicono che in Italia si gioca un calcio difensivo, invece la nazionale giocava bene in attacco e faceva divertire“.

“La Champions è un qualcosa di straordinario, spero di giocarla e arrivare quanto più lontano possibile con il Milan. Darò il 200% per questa maglia, chiedo ai tifosi di supportarmi anche se le cose non dovessero andare bene all’inizio; io ce la metterò tutta: forza Milan!“.