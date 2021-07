Piace il fantasista per il dopo Calhanoglu: fissato il prezzo

Il Milan è alla ricerca del sostituto perfetto di Hakan Calhanoglu. La caccia al numero 10 continua, e i nomi sul taccuino di Maldini e Massara sono tantissimi. Tra occasioni e possibili sorprese di mercato, la volontà è quella di regalare a Stefano Pioli un profilo internazionale e di esperienza.

Tra i tanti nomi che sono usciti, uno di quelli più fattibili è Marcel Sabitzer del Red Bull Lipsia. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il costo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Andrà in scadenza il prossimo anno, e il Milan potrà far leva su questo fattore per abbassare le pretese del club tedesco.

I rossoneri non sono però l’unico club sull’austriaco. Stando a quanto raccontato dalla BILD, anche il Borussia Dortmund sarebbe piombato su di lui e sarebbe pronto a formulare una prima offerta per portarlo in giallonero.