Pioli vuole vincere col Milan: secco no ad una big di Premier

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle scorse settimane Stefano Pioli ha declinato il corteggiamento del Tottenham.

Infatti la squadra di Londra militante in Premier League, prima dell’arrivo di Nuno Espirito Santo, aveva provato a sondare il terreno per il tecnico rossonero, che ha un contratto fino al 2022 con opzione fino al 2023.

L’allenatore però è affascinato dall’idea di portare il Milan sempre più in alto, ed è per questo motivo che non ha nemmeno preso in considerazione altre ipotesi.