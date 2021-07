Pobega può partire: un club su di lui

Dopo l’ottima prima stagione in Serie A, Tommaso Pobega è tornato al Milan con la voglia di conquistarsi un posto in maglia rossonera. Il centrocampista italiano però è apprezzato da diverse squadre della Serie A che potrebbero garantirgli più presenze da titolari, utili per la sua crescita personale.

Tra queste, la squadra maggiormente interessata è proprio lo Spezia, in cui ha militato lo scorso anno segnando 5 gol nella massima competizione. Stando al Corriere dello Sport infatti il club ora allenato da Thiago Motta vorrebbe riaverlo in prestito per un’altra stagione.

Dopo un summit a Casa Milan i rossoneri hanno deciso il prezzo: per lasciarlo partire serviranno 12 milioni di euro. L’ipotesi di un altro prestito, al momento, è lontana.