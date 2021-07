Possibile chiusura in settimana per il giovane Senegalese

Nonostante la grande scorsa stagione di Theo Hernandez, gli impegni del Milan che verranno saranno ancor più difficili, tant’è che Paolo Maldini e la dirigenza dovrà trovare profili di affidabilità che possano garantire sicurezza e possano fare a staffetta con gli altri.

La dirigenza rossonera si è mossa nelle ultime ore proprio per trovare un vice-Hernandez: Fodé Ballo-Touré, laterale senegalese è una buona occasione in termini di qualità e di prezzo. La valutazione che ne fa il Monaco è di circa 8 milioni di euro oltre alla discreta esperienza accumulata, in particolare, rendono Tourè un rinforzo potenzialmente interessante per Pioli che potrebbe contare su un calciatore differente da Theo ma abile sia offensivamente che in fase di copertura. Secondo quanto riportato da Milan News, i rossoneri potrebbero chiudere addirittura l’operazione in settimana, assicurandosi il giovane 24enne.