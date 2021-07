Possibile scambio tra Leao ed un giocatore del Borussia Dortmund

Ci sono novità sul mercato in entrata del Milan, soprattutto sul fronte trequartista. A riferirlo è il giornalista di Sportmediaset Claudio Raimondi, il quale afferma che la trattativa per portare Vlasic in rossonero è più viva che mai.

Il giocatore croato, infatti, vuole solamente il Milan ma il CSKA Mosca non si accontenta del prestito con diritto di riscatto ma vorrebbe l’obbligo, per avere la sicurezza di fare cassa.

L’indiscrezione riportata da Raimondi che fa notizia è, però, quella riguardante Rafael Leao ed il possibile scambio con il centrocampista tedesco Julian Brandt, in forza al Borussia Dortmund.

Il club di via Aldo Rossi, quindi, comincia a pensare ad un piano B per avere il suo nuovo trequartista che non faccia rimpiangere Calhanoglu.

Queste le dichiarazione del giornalista nello specifico:“Vlasic sta forzando la mano per la cessione al Milan. Il club russo, tuttavia, non cede al prestito con diritto ma spinge per la soluzione del prestito con obbligo. Per quanto riguarda la situazione trequartista, un altro nome seguito è quello di Brandt dal Borussia Dortmund che potrebbe arrivare in uno scambio con Leao: il portoghese si trasferirebbe in giallonero mentre il tedesco farebbe il percorso inverso“.