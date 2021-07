Prende forma la nuova stagione del Milan: la data del raduno

La nuova stagione rossonera 2021/2022 è alle porte. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione l’8 luglio 2021 il programma prevede la consueta prima conferenza seguita poi dal primo allenamento stagionale. Le prime parole di Pioli della nuova stagione saranno alle 14.00 dalla sala conferenze di Milanello mentre la prima sessione d’allenamento si terrà alle 17.00 e sarà aperta alla stampa accreditata.

Pochi minuti fa è arrivata anche la nota ufficiale del club rossonero, il quale ha precisato che il primo allenamento non sarà visibile al pubblico nel rispetto delle regole imposte dal protocollo Covid-19:

“Giovedì 8 luglio, nel tardo pomeriggio, avrà luogo il primo allenamento, che non potrà essere visibile al pubblico. Il Club rossonero pronto all’avvio della preparazione per la nuova stagione nel pieno rispetto del protocollo Covid-19. AC Milan comunica che non sono previsti allenamenti sui campi esterni del Centro Sportivo di Milanello. La squadra, quindi, come accaduto la scorsa stagione, non utilizzerà il campo esterno per svolgere la prima seduta di lavoro della nuova stagione sportiva, prevista nel pomeriggio di giovedì 8 luglio. Il Club rossonero rispetterà il Protocollo Covid-19, accogliendo le indicazioni delle Istituzioni competenti per garantire le regole di distanziamento sociale. In attesa di poter rivedere e riabbracciare presto gli appassionati tifosi, che hanno sempre dimostrato grandissimo affetto e supporto alla squadra, il Club informa che tutte le attività dei primi giorni di lavoro potranno essere seguite sulle piattaforme social rossonere, Milan TV e l’App ufficiale del Club.“