Rinnovo Kessié in stand by: tentazione Premier per l’ivoriano ma l’agente…

C’è ancora distanza tra il Milan e Franck Kessié. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport‘, il giocatore andrà in scadenza a giugno ma non ha ancora trovato l’accordo con i rossoneri. La dirigenza di via Aldo Rossi ha offerto all’ivoriano circa 4 mln di euro, la richiesta però è di circa 6 mln di euro. Una distanza notevole al momento, che sta preoccupando tutto l’ambiente rossonero.

Il centrocampista, nel frattempo, è sotto la lente di ingrandimento dei principali club di Premier League. Una tentazione che potrebbe far scricchiolare la permanenza di Kessié al Milan già da quest’anno. Il diavolo non vuole privarsi dell’ivoriano ma al momento la situazione è in stand by. I rossoneri dovranno fare un passo in avanti deciso verso il giocatore, onde evitare un nuovo caso di addio a parametro zero nella prossima stagione.

Nonostante questo, però, il suo agente ha liquidato le voci del rinnovo con una battuta: “Kessié via dal Milan? Serve un colpo di stato”. Segno comunque che anche per il centrocampista la priorità resta il Milan.