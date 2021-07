Rischio Covid a Coverciano: il numero dei positivi

Scatta l’allarme dal ritiro della Nazionale azzurra a due giorni dalla finale di Euro2020. Tre giornalisti tra quelli al seguito della Nazionale sono risultati positivi al rientro da Italia-Spagna, due sono rimasti in Inghilterra mentre uno è rientrato a Coverciano.

Secondo fonti Ansa tra i giornalisti positivi ci sarebbe Alberto Rimedio, voce Rai che ha accompagnato la Nazionale Azzurra durante tutto il percorso di questo campionato Europeo. Sarà dunque sostituito per la finale di domenica 11 luglio alle ore 21:00.

Intanto la conferenza stampa di Bonucci prevista per oggi sarà fatta da remoto per sicurezza, in queste ore il ritiro è stato ovviamente sanificato. Allo stesso tempo arrivano però rassicurazioni, dato che non è previsto un focolaio come quello scoppiato il 31 marzo scorso nel quale sette calciatori azzurri e alcuni membri dello staff risultarono risultati positivi dopo Lituania-Italia.

Filtra cauto ottimismo, i giocatori sono vaccinati e non hanno avuto contatti diretti con i media. La squadra ora è isolata e il ritiro è blindato.

Seguiranno aggiornamenti.