Si intensificano i contatti per un giocatore del Real!

Dopo l’ufficialità del rinnovo di Davide Calabria fino al 2025, il Milan non ha intenzione di porre fine al restyling sulle fasce, ragion per cui sarebbe ancora alla ricerca di un terzino che possa far rifiatare Theo Hernandez e Calabria stesso.

Con il futuro di Dalot che sembra sempre più lontano da Milano, la dirigenza rossonera ha individuato in Alvaro Odriozola – terzino destro classe 1995 di proprietà del Real Madrid – il suo sostituto ideale.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il Milan starebbe intensificando i contatti con il Real Madrid per il terzino ex Bayern Monaco, il quale potrebbe sbarcare in rossonero in prestito con diritto di riscatto, con Diogo Dalot che tornerebbe al Manchester United.