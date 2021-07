Con Kaio Jorge che si avvicina, il futuro di Rafael Leao è sempre più lontano da Milano. Come scrive La Repubblica nell’edizione odierna, il portoghese ha diversi estimatori in Premier League e a causa dei i suoi alti e bassi anche nella passata stagione, il Milan ha deciso di non puntare più sul portoghese. Nelle prossime settimane come prosegue il quotidiano, potrebbe arrivare l’addio, con destinazione Inghilterra.

