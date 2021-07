Sogno Luis Alberto: la richiesta della Lazio

Il sogno del mercato del Milan si chiama Luis Alberto. un operazione difficile ma non impossibile. Infatti i rapporto tra il giocatore e Sarri sono ai minimi storici e la cessione sembra la situazione migliore per i biancocelesti.

Ecco che il Messaggero riferisce che la Lazio abbia richiesto dei giocatori precisi al Milan. Si parlava di uno scambio con Leao ma non sembra bastare. Infatti Sarri avrebbe messo gli occhi su Salemakers. L’esterno belga piace molto alla Lazio e, insieme a Leao, rappresenta una buona offerta per cedere il talento spagnolo. Vedremo se Maldini vorrà privarsi di due giocatori importanti per il Milan per arrivare a Luis Alberto.