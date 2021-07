Sondato un giocatore del Cska Mosca: operazione da 35 milioni di euro

Come ormai ben noto da diverse settimane, il Milan in seguito all’addio di Calhanoglu(passato sull’altra sponda dei Navigli), è alla ricerca di un giocatore di qualità che non faccia rimpiangere il centrocampista turco. Tanti i nomi circolati negli ultimi giorni, dalla suggestione James Rodriguez al sogno spagnolo Isco, quest’ultimo obiettivo concreto dei rossoneri grazie soprattutto agli ottimi rapporti tra il Diavolo e le Merengues. Stando alle ultime indiscrezioni però è tornato di moda un vecchio pallino di Maldini e compagnia.

SONDATO VLASIC

Secondo le informazioni raccolte da Tuttomercatoweb il Milan avrebbe fatto un sondaggio per il fantasista croato Nikola Vlašić in forza al Cska Mosca. La richiesta dei russi è molto alta: 35 milioni di euro, affare difficilmente sostenibile per le casse rossonere che probabilmente non imbastiranno una vera e propria trattativa.