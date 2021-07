Sugoni: “Vuole il Milan ma la sua squadra non lo molla!”

Novità importanti sul fronte Tadic dopo le parole di Gianluca Di Marzio di stamattina. Infatti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Sugoni ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Tadic e il Milan.

Queste le sue parole: “Tadic è un obiettivo concreto del Milan. Il giocatore ha detto sì, accetterebbe volentieri il Milan, ma è l’Ajax che non vuole dare via il suo capitano. Starà quindi al giocatore nel caso forzare la mano con il club per farsi cedere e sfruttare questa occasione di venire al Milan.”

La trattativa, dunque, potrebbe decollare da un momento all’altro grazie all’apprezzamento del fantasista dei lancieri che dovrà essere bravo a far valere la sua volontà di lasciare Amsterdam per approdare a Milano.