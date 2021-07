Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci di un interessamento del Milan per Dusan Tadic. L’attaccante dell’Ajax ha parlato ai microfoni di Voetbal International dal ritiro degli olandesi: “L’Ajax è il mio club, il club dei miei sogni. Penso solo a giocare per l’Ajax e mi diverto troppo per lasciare questa squadra. È uno dei club più belli al mondo”.