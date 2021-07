Tra Milan e Kaio Jorge si inserisce la Juve

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo sito, tra Kaio Jorge e il Milan potrebbe concretamente inserirsi la Juventus. Secondo il giornalista, nonostante nei giorni scorsi i dirigenti rossoneri abbiano già avviato una trattativa, ad oggi non risultano passi in avanti. L’offerta è ferma ai 6 milioni mentre il Santos ne vorrebbe 10 nonostante il contratto in scadenza il 31 dicembre 2021. Il Milan non si muove dalle sue condizioni che qualora non venissero accettate, preleverebbe il calciatore a scadenza.

Ma nelle ultime ore è cambiato qualcosa. La Juventus si è inserita tra Milan e Santos. Ad oggi non c’è una trattativa ma solo informazioni prese sul calciatore. Qualora non ci fosse accordo con il Milan, da Torino sarebbero pronti ad inserirsi. Ora la decisione spetta al Santos ma soprattutto a Kaio Jorge e il suo entourage.