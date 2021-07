Tutte le novità sul green pass per la riapertura degli stadi

La notizia del giorno è il ritorno dei tifosi allo stadio ma le modalità saranno ovviamente differenti dal passato. La capienza degli stadi sarà del 50% in zona bianca mentre in zona gialla scenderebbe al 25% e comunque non oltre i 2500 spettatori negli impianti all’aperto.

Il quotidiano La Stampa fa chiarezza su quello che potrebbe essere la gestione dell’afflusso. Essendo l’apertura al 50% le società non avvieranno le campagne di abbonamento. Tale decisione scontenta tutte le 20 società della massima serie che lunedì si incontreranno in un’assemblea di Lega per discutere la questione.

La decisione del governo porterà a poter acquistare solo il tagliando per la singola partita, code più lunghe all’ingresso dello stadio e smartphone a tutti gli steward per il controllo di biglietti e “green pass”. Nessuna indicazione particolare per le trasferte. Se nessun divieto impedirà il passaggio tra regione, si potrà seguire la propria squadra in trasferta seguendo le normative vigenti.