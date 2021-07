Il Milan ha reso noto tramite i suoi canali social che Brahim Diaz giocherà nuovamente in rossonero. Il calciatore arriva in prestito biennale dal Real Madrid e si è legato al club fino al 30 giugno 2023. Lo scorso anno il trequartista ha realizzato 7 reti in 39 presenze contribuendo in maniera determinante alla qualificazione in Champions League: indosserà la maglia numero 10.

