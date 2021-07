UFFICIALE – Giuliani è il nuovo portiere del Milan femminile

La società rossonera tramite una nota ufficiale sul proprio sito comunica l’ufficialità dell’acquisto del portiere Laura Giuliani, ex Juventus Femminile. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 e indosserà la maglia numero 1.

Il comunicato: “Il Milan è lieto di annunciare la firma di Laura Giuliani . Il portiere italiano, giocatore chiave della Nazionale, ha giocato alcune stagioni in Germania prima di tornare in Italia nel 2017, dove ha giocato per la Prima Squadra Femminile della Juventus. Laura Giuliani ha firmato un contratto con i rossoneri fino al 30/06/2024 e indosserà la maglia numero 1.”

Le prime parole in rossonero del nuovo portiere a MilanTV: “Per me è un’emozione essere qui. Da milanese vestire questi colori fa sempre un effetto particolare, sono veramente entusiasta del progetto: non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. È un progetto emozionante, concreto che pensa al futuro, sono veramente contenta di mettermi alla prova al fianco dei grandi nomi che sono passati anche qua“.