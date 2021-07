Un club di Serie A su Andrea Conti: il Milan apre alla cessione!

Il Milan, da settimane, è alla ricerca di un terzino destro da affiancare a Calabria nel corso della stagione che verrà, e tra i tanti nomi nessuno sembrerebbe essere ancora tanto vicino al club rossonero, soprattutto perchè prima di acquistare bisognerebbe vendere.

Un ostacolo potrebbe rappresentarlo la presenza ancora in squadra di Andrea Conti: ormai diventato un esubero della rosa, il Milan starebbe facendo di tutto per venderlo cercando delle soluzioni per incassare il più possibile da una sua cessione, e probabilmente la soluzione potrebbe essere arrivata.

Da qualche settimana, infatti, è tornato su una panchina di Serie A un grandissimo estimatore di Conti: si tratta di Roberto D’Aversa, neo tecnico della Sampdoria che accoglierebbe a braccia aperte il terzino a Genova.

Il club blucerchiato avrebbe messo nel mirino l’esterno rossonero dopo l’arrivo del tecnico ex Parma, che lo aveva allenato in precedenza proprio nella sua ultima avventura in Serie A con la maglia dei crociati. Il Milan, dunque, non si opporrebbe ad una sua cessione e aspetta un’offerta ufficiale.