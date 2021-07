Il Milan continua a seguire da vicino Nikola Vlasic. Dopo le voci dei giorni scorsi, le dichiarazioni sibilline del padre del giocatore e la mancata convocazione, la pista essersi comunque raffreddata. In realtà, non è così. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, la situazione è al momento in stand by a causa della richiesta del CSKA Mosca.

Il Milan lo vuole, parla il padre: “Vi posso solo dire che c’è qualcosa”

Questione di cifre? Affatto. Il prezzo si aggira sui 25/30 mln di euro e questo il Milan lo sa bene. Il nodo riguarda la formula: i rossoneri sarebbero propensi ad un prestito oneroso con diritto di riscatto; mentre i russi chiedono l’obbligo. In Via Aldo Rossi sono giorni di riflessione, perché il trequartista sarà colui che dovrà dare la svolta alla squadra. Sarà necessario, dunque, valutare in maniera oculata il giocatore su cui puntare.