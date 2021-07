Come riportato nell’edizione di questa mattina della Gazzetta dello Sport, lo Zenit San Pietroburgo si è concretamente inserito nella trattativa per acquistare Nikola Vlasic. Il club russo, ha presentato un’offerta da 25 milioni di euro. Il quotidiano prosegue dicendo che il croato preferisce i rossoneri, ma servirà subito uno scatto del Diavolo se non vorrà perderlo.

