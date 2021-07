Ziyech strizza l’occhio. Agosto il mese della verità

In casa Milan continua a tenere banco il capitolo trequartista. Il numero 10 lasciato libero da Hakan Calhanoglu è andato sulle spalle del rientrante Brahim Diaz ma per alzare il livello qualitativo della trequarti, che scelte farà il Milan?

I nomi non si sono sprecati ma uno su tutti continua ad aleggiare negli ambienti del calciomercato: Hakim Ziyech. Il calciatore marocchino stuzzica e non poco la fantasia dei dirigenti rossoneri e autorizzerebbe i tifosi a sognare.

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha aggiunto dei particolari ad un’operazione che da suggestione può trasformarsi in vera e propria trattativa. Ziyech, acquistato dal Chelsea per una cifra intorno ai 40 milioni di euro la scorsa estate, con l’arrivo in panchina di Tuchel, non è più centrale nel progetto tecnico. Da mesi ai margini, il fantasista marocchino classe 1993, vorrebbe cambiare ambiente.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i colloqui tra entourage del calciatore e la dirigenza del Milan non si sono mai interrotti da mesi. I colloqui sono frequenti con alte probabilità che entrino nel vivo ad agosto. Gli alti costi dell’operazione possono permettere al Milan di concretizzarla con una formula che prevederebbe il prestito con diritto di riscatto. Operazione che potrebbe trovare un consenso da parte del Chelsea solo verso la fine del mercato visti anche gli ottimi rapporti tra i due club grazie alle recenti operazioni Tomori e Giroud. Il Chelsea ha apprezzato la disponibilità del Milan a mantenere la parola data (merce rara oggi giorno) a versare l’intera somma pattuita a gennaio per Tomori e l’indennizzo per liberare Giroud. Dinamiche che potrebbero favorire il buon esito della trattativa.

E Ziyech? Il calciatore lo raccontano molto attratto dalla possibilità di cimentarsi nel campionato di Serie A e soprattutto entusiasta di vestire la maglia rossonera.