Il Milan chiude per un altro giovane. Secondo Calciomercato.com, infatti, è stato trovato l’accordo tra il club rossonero ed il Parma per Chaka Traorè, esterno classe 2004 che ha esordito in Serie A la scorsa stagione.

Il prezzo del cartellino che i rossonerri pagheranno ai ducali è di 600.000 euro più bonus ed una percentuale sulla futura rivendita.