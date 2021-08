Adli si avvicina al Milan: l’offerta

La trattativa tra Milan e Bordeaux per Yacine Adli è aperta da alcuni giorni ormai. Il club rossonero è interessato al calciatore e vuole inserirlo nella rosa che affronterà la stagione 2021/22.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il classe 2000 sarebbe vicino a vestire la nuova maglia e in via Aldo Rossi si è disposti a sborsare una cifra intorno ai 10 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni.

L’acquisto di Adli, non escluderebbe l’arrivo del trequartista in quanto andrebbe a rinforzare la mediana. Si attende un altro innesto, invece, per il ruolo di numero 10.