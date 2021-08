Albertini suona la carica: “Milan, stupiscimi. Tutto è possibile”

Il Milan sta dando continuità al progetto, con un allenatore e una dirigenza dalle idee chiare, in piena sintonia con l’ambiente.

A tal proposito, Demetrio Albertini ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui si è soffermato proprio sul Milan, squadra in cui ha giocato per ben undici stagioni, sul suo “erede” Bennacer, su Tonali e soprattutto sulla questione rinnovo di Kessiè.

Ecco le sue parole:

ASPETTATIVE – “Al Milan chiedo di stupirmi ancora. Mi aspetto una squadra spavalda anche in Champions, come l’Atalanta di questi anni”.

SERIE A – “Sarà un campionato incerto. Juve e Inter sono leggermente davanti, ma tutto è possibile. Il Milan, per vincere, dovrà ripetere una stagione straordinaria”.

MERCATO – “Si sono mossi bene sul mercato, ma spero non sia finita qui. Mancano un trequartista e un mediano“.

SU TONALI – “La leggo come scelta ambiziosa: se ho paura di non impormi, mi tengo l’ingaggio che ho. Lui invece ha deciso diversamente”.

SU KESSIE’ – “Uno sforzo per Kessie? Il mercato lo fanno sempre più le scadenze di contratto…”.

SU BENNACER – “Bennacer ha caratteristiche diverse dalle mie, ma ciò non toglie che è un ottimo giocatore“.