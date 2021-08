Altafini crede nel progetto del Milan: “Colmato il gap con l’Inter”

Josè Altafini è rimasto nel cuore dei giovani tifosi italiani non tanto per le sue prestazioni sul campo da gioco (ormai risalenti a molti decenni fa) ma per le sue telecronache piene di spirito e di ironia tipicamente sudamericana.

L’ex attaccante ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui si è soffermato sul mercato del Milan, che a suo parere ha colmato il gap con l’Inter:

Mi piacciono tutti i difensori, da Tomori a Theo Hernandez, e inoltre Florenzi potrà giocare dappertutto. Mi preoccupa solo che Kessié non abbia firmato il rinnovo di contratto ma i dirigenti sapranno trovare una soluzione. La numero 10 sulle spalle di Brahim Diaz è in mani sicure: la porterà con onore, è un giocatore alla Dybala. Questa squadra è alla pari dell’Inter, che però farà altri acquisti, ma noi del Milan faremo grandi cose e sarà una bella stagione.