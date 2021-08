Andrea Conti in uscita: la soluzione per lasciare il Milan

Il Milan lavora anche al mercato in uscita. Uno dei nomi sempre più vicini all’addio è quello di Andrea Conti.

Secondo Tuttopsort, però, al momento nessuno dei club interessati, come Genoa, Cagliari e Sampdoria, è disposto a pagare la cifra richiesta dai rossoneri per lasciare andare il giocatore, pari a 5 milioni di euro. Lo stesso Conti, inoltre, non è disponibile a ridursi lo stipendio di due milioni netti a stagione.

La soluzione potrebbe essere la risoluzione del contratto. In questo modo il difensore sarebbe libero di trovarsi una nuova squadra da svincolato, lasciando, di fatto, il Diavolo.