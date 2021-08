Arriva la scelta per il trequartista: rosa ristretta a due nomi

Il Milan deve mettere a segno un ultimo colpo per far sì che il suo mercato sia perfetto, o quasi. Manca infatti un trequartista che possa alternarsi con Brahim Diaz (che pure non ha sfigurato contro la Sampdoria) per dare a Pioli una rosa tanto profonda da giocarsi le sue carte su tre fronti.

La Gazzetta dello Sport rivela che ormai sono due i profili che si vagliano per il nome che manca, Jesus Corona e Roman Faivre. Per quanto riguarda il primo c’è già una trattativa con il Porto ma resta la distanza: i lusitani chiedono 13 milioni mentre il Milan è fermo a 10 visto che il giocatore è in scadenza nel 2022.

Diverso è il caso di Faivre, considerato in seconda battuta. Sono stati presi contatti con l’entourage del giocatore dello Stade Brest e il trequartista ha accettato la destinazione, ma resta da capire il costo dell’operazione con la squadra transalpina.