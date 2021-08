Asse Cagliari-Milano, doppio colpo in vista per i sardi: la situazione

Il Milan potrà contare su un giovane diamante che, in seguito alla sua esperienza con lo Spezia ha stregato mezza Serie A: Tommaso Pobega. Dopo l’interessamento dello stesso Spezia, che rivorrebbe prenderlo, oltre ad Atalanta e Sampdoria, anche il Cagliari si è inserito nella corsa al giovane centrocampista classe 1999.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Milan e Cagliari si sono incontrati per parlare di un possibile acquisto. Stefano Capozucca, direttore sportivo dei sardi, si è recato a Casa Milan per aprire i primi discorsi sul centrocampista rossonero, che dunque potrebbe lasciare i rossoneri.

La notizia dell’ultima ora è che come riporta Nicolò Schira su Twitter, Andrea Conti sembra essere finito nel mirino, e a differenza di Pobega, le società stanno lavorando per la cessione a titolo definitivo. Questa operazione potrebbe liberare lo slot per Alessandro Florenzi, da pochi giorni accostato al Milan.