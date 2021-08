L’attaccante allontana il Milan: “Ho intenzione di rimanere qui”

Il Milan è alla ricerca di un terzo attaccante giovane da affiancare ad Ibrahimovic e Giroud. Sfumato Kaio Jorge – oggi atterrato a Torino – ora Maldini e Massara sono pronti a sondare gli altri nomi presenti in lista.

Da tempo si parla di Randal Kolo Muani, punta di prospettiva in forza al Nantes. Il classe ’99 andrà in scadenza nel 2022, ed è stato accostato proprio ai rossoneri. È stato però lo stesso giocatore ad allontanare ogni voce nel corso di un’intervista a L’Equipe. Ecco le sue parole:

“Se ho intenzione di restare al Nantes? Sì, naturalmente. So che farò la stagione con il Nantes. Rinnovo? Il presidente Kita conosce la mia famiglia, conosce i miei agenti. Non è una cosa nei miei pensieri, io mi occupo solo del campo. Al resto ci pensano i miei agenti e la mia famiglia. Dico che non sono ancora partito, che sono al Nantes per ora, è tutto quello che dico. Resterò fino alla fine della stagione? Assolutamente. Per il momento sono a Nantes e qui sto bene“.