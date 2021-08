Semaforo verde per l’attaccante: atteso in serata in Italia

I due club hanno trovato l’intesa definitiva: il giocatore è atteso in serata in Italia. Potrebbe assistere al match con la Samp.

Infatti, non è da escludere questa possibilità: Pellegri potrebbe raggiungere la squadra direttamente a Genova e avere il suo primo approccio da spettatore del primo match stagionale.

Come riporta TuttoSport, il Monaco ha dato il semaforo verde per concludere definitivamente la trattativa; arriva in prestito oneroso (500 mila euro) e diritto di riscatto fissato a 6 milioni.