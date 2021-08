Secondo quanto riportato da Daniele Longo sul suo profilo Twitter, in questi minuti sarebbe in corso un incontro di mercato tra il Torino e il Crotone per parlare di Junior Messias.

Infatti, sul fantasista brasiliano classe ’91, oltre l’interesse rossonero, ci sono gli occhi anche della squadra di Juric, del Napoli e del Genoa.